السعودية | وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 9:37 مساءً, 24 نوفمبر 2020 م المناطق - واس بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في اتصال هاتفي اليوم مع معالي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أوجه التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين الشقيقين والمسائل المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.

واستعرض سموه المستوى المتميز للعلاقات الأخوية الثنائية الراسخة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وما تمتاز به من صلابة وقوة في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الزياني عن تهاني مملكة البحرين للنجاح الكبير الذي حققته رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة دول مجموعة العشرين الافتراضية، مشيدًا بالنتائج الطيبة التي توصلت إليها، متمنياً للمملكة دوام التقدم والازدهار.

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