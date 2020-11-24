السعودية | “آركو”: استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة انتهاك للقانون الدولي الإنساني

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 7:55 مساءً, 24 نوفمبر 2020 م المناطق - واس أدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو)، العمل العدواني الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة، عادّة هذا العمل الإرهابي تجاوزاً على سيادة دولة، وتهديدًا لأرواح المدنيين وممتلكاتهم، وتهديدًا لمصدر الطاقة التي تستفيد منها شعوب عدة على مستوى العالم.

وأكدت الأمانة العامة أن هذا العمل انتهاك للمعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، وتحدٍّ صارخ للمجتمع الدولي – دولاً ومؤسسات -, مشيرة إلى أن هذه الجريمة إشارة تحدي للعالم بأسرة، وإصرار على التمادي في تهديد الأمن والاستقرار العالمي.

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