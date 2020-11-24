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جامعة أم القرى: إجراء الاختبارات النهائية للفصل الأول عن بعد عدا المقررات العملية
حرصًا منها على سلامة طلابها وطالباتها ومنسوبيها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت جامعة أم القرى، أنه سيتم إجراء الاختبارات النهائية للفصل الأول من هذا العام الجامعيِّ 1442هـ عن بعد لجميع البرامج التعليمية ما عدا المقررات العملية التي تتطلب الحضور؛ وفقًا للإجراءات الاحترازية.
وقالت جامعة أم القرى في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: إن ذلك يأتي حرصًا من الجامعة على سلامة طلابها وطالباتها ومنسوبيها.
في سياق آخر، اطلع رئيس الجامعة، معدي آل مذهب، اليوم، على برامج الدراسات العليا والابتعاث، وخدمات المكتبة المركزيَّة، خلال اجتماعه بمسؤولي وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والإدارات المرتبطة بها.
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