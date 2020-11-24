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فورمولا إي تستضيف أول سباق ليلي على الإطلاق في السعودية
باستخدام أنظمة إضاءة تعمل بالطاقة المتجددة
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
قال موقع Motor Sport إن فورمولا إي ستقيم أول سباق ليلي لها على الإطلاق في الموسم المقبل في السعودية، وذلك باستخدام أنظمة الإضاءة التي تعمل بالطاقة المتجددة.
وسيقام السباقان الثالث والرابع من مجموعة الـ 14 جولة 2020/21 يومي 26 و 27 فبراير في الدرعية، وسيجري كلاهما في ظروف الإضاءة المنخفضة.
وسيتم استخدام إضاءة LED منخفضة الاستهلاك لإضاءة المسار، وهي تتطلب طاقة أقل بنسبة 50% بالمائة من النظام التقليدي، كما سيتم الاستعانة بمواد مستدامة.
وقال ألبرتو لونغو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للبطولة: نحن فخورون جدًا بالشراكة مع السعودية لإنشاء أول سباق ليلي في الفورمولا إي، أنا واثق من أن السباق سيكون مذهلًا.
وكانت قد دخلت مدينة الدرعية التاريخية القديمة التاريخ باستضافتها أول سباق كهربائي بالكامل في شوارع المنطقة.
وقال موقع Motor Sport: من المناسب جدًا أن يعرض مكان قديم جدًا أحدث التقنيات المستدامة، حيث ستشرق الدرعية لتتألق أمام العالم، ونتطلع لمشاهدة المناظر المذهلة التي تضمن الظهور تحت الأضواء.
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