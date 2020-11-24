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صورة مزعومة لطائر أبابيل يدفع الحياة الفطرية للتوضيح
يدعى سمامة السهول ويتغذى على الحشرات
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مع صورة التقطها أحد المواطنين لطائر زعم أنه “أبابيل”.
وقال مركز تنمية الحياة الفطرية، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: نفيدكم بأن هذه المعلومة غير صحيحة، هذا طائر سمامة السهول، وهو من الطيور المعششة في بعض مناطق المملكة، تهاجر المجموعات الشمالية عبر أراضي المملكة، وتتغذى على الحشرات الطائرة فقط.
جدير بالذكر أن طائر سمامة هو متوسط الحجم، يتشابه ظاهريًّا مع السنونو أبيض البطن أو الخطاف، لكنه أكبر قليلًا، ويُعتقد أن أقرب الأنواع للسمامة هي طنان العالم الجديد وسمامة الشجر جنوب شرق آسيا.
وتملك هذه الطيور أرجلًا قصيرة جدًّا تستخدمها فقط في التشبث بالأسطح العمودية، ولا تستقر طواعيةً على الأرض؛ حتى لا تكون عرضة للحوادث والافتراس.
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