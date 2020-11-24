الفريق الحربي يدشن مشروع تطوير عدد من الخدمات التقنية للأدلة الجنائية

2020-11-24

متابعات الخليج 365 - واس

دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي ، وبحضور معالي مدير مركز المعلومات الوطني، الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت في مقر مديرية الأمن العام ، مشروع تطوير عددٍ من الخدمات التقنية للإدارة العامة للأدلة الجنائية .

ويهدف مشروع التطوير إلى رفع كفاءة العمل الأمني والإسهام في تسهيل و تسريع الإجراءات الأمنية التي ينفذها رجال الأمن أثناء مباشرة القضايا الجنائية ، بحيث يكون ذلك وفق خطة مرحلية يتم تنفيذها في مراحل متعددة.

ويأتي ذلك وفق مشروع التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجهات الأمنية في خدمة متابعات الخليج 365 والمقيم.

