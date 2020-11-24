عاجل | طيران أديل يهبط اضطراريًّا لإنقاذ مسافر توقف قلبه

2020-11-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجل “طيران أديل” موقفًا إنسانيًّا، وذلك عندما قرر قائد الرحلة رقم 34639 F المتجهة من جدة إلى الرياض، العودة إلى جدة لحاجة أحد الركاب الماسة للعناية الطبية.

وكانت الطائرة التي تقوم برحلتها الاعتيادية يوم أمس 22 نوفمبر، وهي من نوع الإيرباص 320، أقلعت من جدة متجهة إلى الرياض في تمام الساعة (07:50) مساءً، وخلال طيرانها فترة زمنية تقدر بحوالي عشرين دقيقة تم الإعلان عن وجود حالة مرضية حرجة تعرض لها أحد المسافرين.

وإثر ذلك تم إجراء إعلان داخلي لطلب مساعدة أحد الأطباء أو المتخصصين المتواجدين على متن الرحلة، حيث تقدم مشكورين ثلاثة ركاب، أفادوا بعد الفحص بأن المسافر يعاني من حالة مرضية بالقلب، وتم إجراء اللازم وعمل الإسعافات الأولية بالتعاون مع طاقم الملاحة الجوية بالطائرة وأوصوا بضرورة العودة بالمريض إلى جدة.

وعلى الفور تم إجراء التنسيق السريع المتبع في مثل هذه الحالات بين قائد الطائرة ومركز مراقبة العمليات بجدة، والذين بدورهم أكملوا في وقت قياسي جميع الإجراءات الخاصة للعودة والهبوط الاضطراري في مطار جدة؛ وذلك حرصًا على صحة وسلامة المريض ودون النظر إلى تكبد الشركة أي تكاليف أو مصاريف ناتجة جراء قرار العودة والهبوط الاضطراري.

وقبل هبوط الطائرة أبلغ قائد الطائرة برج المراقبة في جدة بأن هناك حالة صحية طارئة وتستدعي تواجد طبيب وإسعاف لمباشرة الحالة.

وتوجهت الشركة بالشكر والعرفان لكافة الركاب الذين شاركوا جنبًا إلى جنب مع طاقم قيادتها وملاحيها المدربين والمؤهلين لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة، حيث ساهموا جميعًا في تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في ضمان سلامة وأمن مسافرينا على متن الطائرات، وهم الركاب الذين لبوا نداء طلب المساعدة من الممارسين الصحيين، يتقدمهم الراكب زياد بن عبدالعزيز الغامدي، سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء جميعًا.

