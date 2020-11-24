الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم المشترك عبر تطبيق ALKHARBA

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية.. أتاحت الشركة السعودية للكهرباء خلال الفترة الأخيرة، خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء إلكترونيًا عبر عدد من الطرق المختلفة، وذلك تيسيرًا على المواطنين في جميع أنحاء المملكة، وذلك بدلاً من طباعة الفواتير الورقية التي كانت تهدر على المملكة ملايين الريالات شهريًا، كما أطلقت تطبيق الكهرباء للهواتف الذكية أيضًا للحصول على الفاتورة والاستفادة من عدد من الخدمات الأخرى إلكترونيًا أيضًا، دون الحاجة للذهاب إلى فروع أو مقرات الشركة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

أما عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية، فيتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع: الشركة السعودية للكهرباء .

. اختيار خدمة الاستعلام عن الفاتورة.

إدخال رقم المشترك أو رقم العداد.

الضغط على معرفة القيمة والعرض.

الضغط مرتين على سداد الفاتورة.

الخصم من الحساب البنكي أو بطاقة الدفع الإلكتروني.

خدمة الفاتورة الثابتة

كما أتاحت الشركة السعودية للكهرباء، إمكانية الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة، وهي خدمة تتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ12 شهرًا الماضية، مع عدم فصل الخدمة في حالة انتهاء قيمة ما تم دفعه.