شكرا لقرائتكم خبر خطة طوارئ لانهيارات الطرق بأملج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت بلدية محافظة أملج آثار الأمطار التي هطلت على عدد من المراكز التابعة للمحافظة وتقع ضمن النطاق الخدمي للبلدية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عودة العنزي في بيان أمس أن البلدية قامت بالاستعداد مبكرا لموسم الأمطار من خلال خطة للطوارئ، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ حددت مواقع الانهيارات والكسر والدفن بالأتربة نتيجة مرور السيول فوقها.

وأضاف أن البلدية بدأت بإصلاح عدد من الطرق التي تضررت من الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين، شملت طريق مركز مرخ وطريق مركز العنبجة وما زال العمل جاريا في عمل السواند الاحترازية للحيلولة دون وصول مياه الأمطار والسيول إلى الطرق.