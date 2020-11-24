شكرا لقرائتكم خبر «الدارة» تعزز التعاون في مجال البحوث التاريخية بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان أمس مراسم توقيع مذكرة تعاون بين مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، ودارة الملك عبدالعزيز، لخدمة البرامج العلمية المشتركة.

وأكد أمير المدينة خلال مراسم توقيع المذكرة على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال البحوث المعرفية والتاريخية، منوها بالتاريخ الحافل للدارة وإسهاماتها الثقافية المتعددة، وكذلك أهمية أعمال مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، وما يقدمه من أبحاث متخصصة في تاريخ المدينة المنورة، متمنيا التوفيق والنجاح للجهتين في تعاونهما المشترك.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها الأمين العام المكلف للدارة الدكتور فهد السماري، ومدير مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة الدكتور فهد الوهبي، لتشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الجهتين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وإقامة الندوات والمعارض المشتركة، إضافة إلى التعاون في إنتاج الأفلام المرئية التوثيقية والتعريفية، والعديد من أوجه التعاون في المجالات المعرفية والتاريخية والثقافية.