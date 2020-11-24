تعليم جازان العاشر عالميا في أولمبياد الروبوت

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وأوضح مدير التعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم أبو هادي، أن تحقيق الإدارة لهذا المركز جاء عبر مشاركة فريق الروبوت المكون من الطلاب «علي عزي، وريان زبيدي، وعبدالعزيز جباري، ومعاذ جباري، وأمجد غالطي» في فئة التحدي المفاجئ في المنافسة التي نفذت عن بعد، وشهدت مشاركة 74 فريقا من 42 دولة، وتعد من أصعب التحديات في مسارات الأولمبياد.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان المركز العاشر في منافسات الأولمبياد العالمي للروبوت، عبر فريق الروبوت بابتدائية ومتوسطة البيض الأسفل التابع لمكتب تعليم أبوعريش التابع للإدارة.وأوضح مدير التعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم أبو هادي، أن تحقيق الإدارة لهذا المركز جاء عبر مشاركة فريق الروبوت المكون من الطلاب «علي عزي، وريان زبيدي، وعبدالعزيز جباري، ومعاذ جباري، وأمجد غالطي» في فئة التحدي المفاجئ في المنافسة التي نفذت عن بعد، وشهدت مشاركة 74 فريقا من 42 دولة، وتعد من أصعب التحديات في مسارات الأولمبياد.

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