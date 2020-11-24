الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية على 9 مناطق

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وأشارت المديرية في بيانها أمس إلى أنه ووفقا لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة «الحدود الشمالية» بأمطار متوسطة ورياح نشطة.وأهابت بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على سلامتهم.
المناطق الـ9:
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- الباحة
- عسير
- جازان
- القصيم
- الرياض
- حائل
- الشرقية
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