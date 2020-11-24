منصة خبير الالكترونية تتيح تسجيل طلاب الجامعات للتدريب بالمحاكم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاح ديوان المظالم عبر منصة خبير الالكترونية للتدريب التعاوني التسجيل لطلاب وطالبات الجامعات في برنامج التطبيق العملي في عموم محاكمه وإداراته، حيث سيتاح لعدد من التخصصات الأكاديمية إمكانية القبول في برامج التدريب بديوان المظالم، وذلك استكمالا للتعاون والشراكات المؤسسية مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية.

وتعنى منصة «خبير» الالكترونية بتلقي طلبات التدريب التعاوني لطلاب وطالبات الجامعات وطلاب معهد الإدارة العامة، حيث يمكنهم التقديم على فرص التدريب في الديوان ومحاكمه الكترونيا، وستتيح للطالب تقديم بياناته الشخصية

والدراسية، واختيار المدينة المناسب له التدريب فيها حسب التخصص، والفترة المتاحة للتدريب.

فمن خلال منصة «خبير» الالكترونية سيستغني الطالب والطالبة عن الطريقة التقليدية في مخاطبة الديوان أو محاكمه، مما يسهم في توفير الوقت والجهد على الطالب والطالبة فيما يتعلق بأداء المتطلبات الجامعية أو التعليمية من خلال التدريب العملي والتطبيقي.

يذكر أن منصة «خبير» الالكترونية تأتي ضمن ما رسمته الخطة الاستراتيجية للديوان 2020، لتعزيز العلاقات التشاركية، ومنها العلاقات مع المؤسسات التعليمية بالمملكة، في ظل الدعم المستمر من قبل القيادة الرشيدة لرفع مستوى الخدمات التي يقدمها مرفق القضاء الإداري، بحيث يصبح شريكا فاعلا في التنمية المعرفية والعلمية إلى جانب مؤسسات التعليم.