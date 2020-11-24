شكرا لقرائتكم خبر سحب قرعة منح الأراضي السكنية بتبوك اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت أمانة منطقة تبوك موعد عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية والأوامر السامية، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعا سكنية في المنطقة، والتي سبق أن أعلنت عنها في وقت سابق.

وأكدت الأمانة على أنه سيعلن عن سحب القرعة اليوم في تمام التاسعة صباحا، والتي تستمر لمدة يومين، وذلك بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك.

ودعت جميع المواطنين بالالتزام بالحضور الشخصي للمستفيد أو من ينوب عنه بموجب وكالة شرعية، وأما من تعذر حضورهم فستسحب اللجنة القرعة عنهم.