شكرا لقرائتكم خبر تدابير مواجهة المخدرات في لقاء مفتوح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف اللقاء إلى توفير بيئة تسهم في الحد من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والتعرف على متطلبات الوقاية التي تساعد المجتمع على مواجهة المخدرات، ويتمحور حول مبادئ وإجراءات الوقاية من المخدرات وأساليب التعامل الجيد في الأسرة للوقاية المبكرة من تعاطي المخدرات، إضافة إلى متطلبات حماية الأفراد من خطر تعاطي المخدرات.كما تسعى الأمانة العامة في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لاستكمال برامجها الوقائية لعام 2020، ضمن خطتها التنفيذية في رفع مستويات المعرفة والمهارات، وتبادل الخبرات من خلال المناشط التفاعلية التي تزيد من قوة عمليات مواجهـة مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية.
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