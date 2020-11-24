252 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 495 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 495 حالة ووفاة 15، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 355741 حالة، من بينها 5619 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية منها 743 حالة حرجة. وأشارت الصحة إلى إجراء (55276) فحصا مخبريا جديدا، داعية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها الصحة لخدمة من يشعر بأعراض وجدّدت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها الصحة لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد ، أو مراكز (تأكد) التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. إجمالي الحالات 355,741 النشطة 5619 المتعافون 344,311 الوفيات 5811 الحرجة 743 المدن الأعلى تسجيلا للحالات الرياض 33 المدينة المنورة 19 مكة المكرمة 15 حائل 14 خميس مشيط 13

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