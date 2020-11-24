محمد بن مسعود - الدمام - حاولت التجسس على مواقع الجيش اليمني أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء طائرة مسيَّرة في مديرية باقم في محافظة صعدة، أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًّا. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد الكتيبة الرابعة في "اللواء ٦٣ مشاة جبلي"، العقيد قحطان الشرعبي، أن مدفعية الجيش الوطني أسقطت طائرة مسيَّرة، كانت تحاول اختراق أجواء المناطق للرصد والتجسس على مواقع الجيش في مديرية باقم بصعدة. وأضاف بأن غرفة الرصد والاستطلاع رصدت الطائرة فور دخولها سماء مديرية باقم. 24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 08:52 PM حاولت التجسس على مواقع الجيش اليمني فور دخولها الأجواء.."الشرعية" تدمِّر طائرة مسيَّرة حوثية في صعدة فور دخولها الأجواء.."الشرعية" تدمِّر طائرة مسيَّرة حوثية في صعدة أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء طائرة مسيَّرة في مديرية باقم في محافظة صعدة، أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًّا. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد الكتيبة الرابعة في "اللواء ٦٣ مشاة جبلي"، العقيد قحطان الشرعبي، أن مدفعية الجيش الوطني أسقطت طائرة مسيَّرة، كانت تحاول اختراق أجواء المناطق للرصد والتجسس على مواقع الجيش في مديرية باقم بصعدة. وأضاف بأن غرفة الرصد والاستطلاع رصدت الطائرة فور دخولها سماء مديرية باقم. الكلمات المفتاحية ، فور دخولها الأجواء.."الشرعية" تدمِّر طائرة مسيَّرة حوثية في صعدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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