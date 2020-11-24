محمد بن مسعود - الدمام - بحضور مدير إدارة تطوير كرة القدم النسائية منحت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم بطاقة مدرب مستوى (C) المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لخمس مدربات سعوديات وهن: مرام البتيري، روح العرفج، مشاعل الرشيد، رؤى قطان، ولجين كشغري. من جانبها هنأت المشرفة على إدارة تطوير كرة القدم النسائية وعضو مجلس إدارة الاتحاد أضواء العريفي، المدربات الحاصلات على الرخصة، متمنية لهن دوام التوفيق. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد عن طريق الاتصال المرئي بحضور مدير إدارة تطوير كرة القدم النسائية لمياء بهيان. وأكدت العريفي أن حصول المدربات الخمس على رخصة التدريب الآسيوية (C) يمثل بداية المشوار نحو عقد عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع اللجنة الفنية في الاتحاد بهدف المساهمة في تطوير رياضة كرة القدم النسائية، وتحقيق تطلعات المرأة في كرة القدم السعودية.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 08:55 PM بحضور مدير إدارة تطوير كرة القدم النسائية اتحاد القدم يمنح 5 مدربات رخصة التدريب الآسيوية اتحاد القدم يمنح 5 مدربات رخصة التدريب الآسيوية منحت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم بطاقة مدرب مستوى (C) المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لخمس مدربات سعوديات وهن: مرام البتيري، روح العرفج، مشاعل الرشيد، رؤى قطان، ولجين كشغري. من جانبها هنأت المشرفة على إدارة تطوير كرة القدم النسائية وعضو مجلس إدارة الاتحاد أضواء العريفي، المدربات الحاصلات على الرخصة، متمنية لهن دوام التوفيق. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد عن طريق الاتصال المرئي بحضور مدير إدارة تطوير كرة القدم النسائية لمياء بهيان. وأكدت العريفي أن حصول المدربات الخمس على رخصة التدريب الآسيوية (C) يمثل بداية المشوار نحو عقد عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع اللجنة الفنية في الاتحاد بهدف المساهمة في تطوير رياضة كرة القدم النسائية، وتحقيق تطلعات المرأة في كرة القدم السعودية. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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