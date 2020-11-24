، مدير الأمن العام يدشِّن مشروع تطوير الخدمات التقنية للأدلة الجنائية.. هذه أهدافه ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفق خطة زمنية يتم تنفيذها في مراحل متعددة

دشَّن مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بحضور مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، في مقر مديرية الأمن العام، مشروع تطوير عدد من الخدمات التقنية للإدارة العامة للأدلة الجنائية.

ويهدف مشروع التطوير إلى رفع كفاءة العمل الأمني، والإسهام في تسهيل وتسريع الإجراءات الأمنية التي ينفّذها رجال الأمن أثناء مباشرة القضايا الجنائية؛ إذ سيكون ذلك وفق خطة مرحلية، يتم تنفيذها في مراحل متعددة.

يأتي ذلك وفق مشروع التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجهات الأمنية في خدمة المواطن والمقيم.