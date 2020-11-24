، مدير الأمن العام يدشِّن مشروع تطوير الخدمات التقنية للأدلة الجنائية.. هذه أهدافه ،

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دشَّن مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بحضور مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، في مقر مديرية الأمن العام، مشروع تطوير عدد من الخدمات التقنية للإدارة العامة للأدلة الجنائية.
ويهدف مشروع التطوير إلى رفع كفاءة العمل الأمني، والإسهام في تسهيل وتسريع الإجراءات الأمنية التي ينفّذها رجال الأمن أثناء مباشرة القضايا الجنائية؛ إذ سيكون ذلك وفق خطة مرحلية، يتم تنفيذها في مراحل متعددة.
يأتي ذلك وفق مشروع التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجهات الأمنية في خدمة المواطن والمقيم.
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 08:25 PM
وفق خطة زمنية يتم تنفيذها في مراحل متعددةمدير الأمن العام يدشِّن مشروع تطوير الخدمات التقنية للأدلة الجنائية.. هذه أهدافه
دشَّن مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بحضور مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، في مقر مديرية الأمن العام، مشروع تطوير عدد من الخدمات التقنية للإدارة العامة للأدلة الجنائية.
ويهدف مشروع التطوير إلى رفع كفاءة العمل الأمني، والإسهام في تسهيل وتسريع الإجراءات الأمنية التي ينفّذها رجال الأمن أثناء مباشرة القضايا الجنائية؛ إذ سيكون ذلك وفق خطة مرحلية، يتم تنفيذها في مراحل متعددة.
يأتي ذلك وفق مشروع التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجهات الأمنية في خدمة المواطن والمقيم.
، مدير الأمن العام يدشِّن مشروع تطوير الخدمات التقنية للأدلة الجنائية.. هذه أهدافه ،
المصدر : الخليج 365
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