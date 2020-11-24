شكرا لمتابعة خبر عن غرامة مالية كبيرة لإشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن عقوبة إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة مخالفة بيئية تعرضك للعقوبة.

وأشارت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى أن عقوبة إشعال النار في المراعي والغابات تعد مخالفة تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 500 و50 ألف ريال مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن الاحتياطات اللازمة عند إشعال النار في المراعي والغابات تتمثل في عدم إشعال النار بالقرب من جذوع الأشجار، ألا يتم إشعال النار أثناء هبوب الرياح، إطفاء النار بشكل كامل قبل مغادرة المكان.