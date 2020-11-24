شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة : يجب على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قالت النيابة العامة أن رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه يقبلون البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم سواء كانت مشافهة أو كتابة معلومة المصدر أو مجهولته .
وأضافت أنهم يقومون بفحص البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم من جميع الجرائم في محضر يوقعون عليه ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك مع إبلاغ النيابة العامة .
وأضافت أنه يجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه ، وضبط كل مايتعلق بالجريمة والمحافظة علي أدلتها والقيام بالاجراءات التي تقتضيها الحال.
وأكد أن ذلك يثبت في محضر خاص يوقع عليه رجل الضبط الجنائي ومعاونيه.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة : يجب على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.