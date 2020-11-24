شكرا لمتابعة خبر عن محمد بن زايد: نجاح قمة العشرين يجسد دور المملكة المحوري على الساحة الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنجاح قمة مجموعة العشرين. هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنجاح قمة مجموعة العشرين. وقال ابن زايد في تغريدة على تويتر: "أهنئ خادم الحرمين الشريفين وأخي الأمير محمد بن سلمان بنجاح قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة". وأضاف: "النجاح الذي حققته قمة G20 يجسد دور السعودية المحوري على الساحة الدولية وقدرتها على توجيه جهود العالم للتعامل مع التحديات المشتركة للبشرية في ظروف استثنائية وصعبة سببتها جائحة كورونا".

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد: نجاح قمة العشرين يجسد دور المملكة المحوري على الساحة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.