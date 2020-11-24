طريقة التقديم وحالات التوقف والاستثناءات.. كل ما تود معرفته عن نظام الضمان الاجتماعي الجديد

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الكشف عن تفاصيل قرار الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي الجديد، والذي تضمن أن يستمر تطبيق نظام الضمان الحالي على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام الجديد لمدة لا تزيد على سنتين.

ونص القرار على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال السنتين بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية لتطبيق النظام الجديد عليهم واستقبال طلبات التسجيل الجديد تدريجياً مع الأخذ بالاعتبارات الاجتماعية والمالية والاقتصادية.

كما نص على أن تقوم وزارة الموارد البشرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات ذات العلاقة لإجراء مسح ميداني لجمع البيانات وإعداد دراسات بحثية دورياً للتقييم وتحديد مستهدفي الضمان الاجتماعي.

وأوكل النظام الجديد لوزارة الموارد البشرية تقديم البيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي للجهات الحكومية المعنية والجهات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المانحة من أجل الحصول على أشكال أخرى من الدعم، على أن تلتزم تلك الجهات بالأنظمة المتعلقة بحماية البيانات وخصوصيتها.

وأشار القرار أن النظام يهدف إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب، والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً.

كما يهدف إلى تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب، ووضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث.

طريقة التقديم وتحديد الاحتياج:

أوضح القرار أن طلبات المعاش تقدم إلى الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، متضمنة البيانات والمستندات اللازمة التي تدعم طلب المعاش وتحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط والمستندات والوثائق اللازمة.

آلية الاحتساب والاستحقاق:

يستحق المعاش من تحققت فيه الشروط الآتية:

– أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة وفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط.

– أن يقل الدخل المتحسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

– أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.

– أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم والتأهيل والخدمة المجتمعية وفقا لما تحدده اللائحة.

الاستثناءات:

– المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

– الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.

– أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.

-الأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل وذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.

حالات توقف صرف المعاش

– إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.

– إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.

– إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.

– إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.

– إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة.

– إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.

– إذا تنازل المستفيد عن المعاش.

– وفاة المستفيد.

العقوبات

يعاقب بغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معا كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة.

يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بهما معا كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق.

Source akhbaar24.argaam

