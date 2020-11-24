“سلة” يحصل على جولة إستثمارية قيمتها 32 مليون ريال

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أعلن صندوق STV عن قيادته جولة استثمارية بقيمة 32 مليون ريال سعودي (8.5 مليون دولار أمريكي) لصالح منصة التجارة الإلكترونية، سلة، والتي تتيح لأي شخص إنشاء متجره الإلكتروني بسهولة لبدء رحلته. وذلك بمشاركة رائد فينتشرز وفيجن فينتشرز.

كانت سلة منذ تأسيسها في 2016 عن طريق نواف حریري وسلمان بت، قد تمكنت من معالجة عمليات مالية قدرها 2 مليار ريال سعودي عبر منصتها – ما يعادل 532 مليون دولار أمريكي حتى الآن، ما يجعلها المنصة الأكبر من نوعها في المنطقة.

وتقدم سلّة خدمات إدارة المخزون وأدوات للتسويق، بالإضافة لتقارير مفصلة عن أداء المتاجر وفواتير آلية للطلبات، ما يمكّن العملاء من بدء متاجرهم الإلكترونية وإدارتها، وتنمية مبيعاتها بدون أي رسوم. بالإضافة لذلك، بفضل العديد من شراكات سلة مع مقدّمي المدفوعات والخدمات اللوجستية، لا يحتاج ملّاك المتاجر الإلكترونية الذين يستخدمون سلة إلى القلق من تحديات دمج أنظمة المدفوعات والتوصيل إذ أن سلة تحل كل هذه الأمور نيابة عنهم.

وتعقيباً على الاستثمار، قال أحمد الشمري، الشريك في STV: “نحن متحمسون للغاية للشراكة مع سلة. إنها تمثل استثمارنا الأول في هذا المجال. اطروحتنا الاستثماریة تركز على النقلة إلى التجارة المبنیة على البرمجیات من الأساس، أكثر من رقمنة التجارة التقلیدیة. لا تكمن قیمة سلة في برمجیاتها سهلة الاستخدام ومتجر التطبیقات الخاص بها فحسب، بل في بنائها البنیة التحتیّة الأساسیة لسوق التجارة الإلكترونیة في المنطقة”.

من جانبه، قال نوّاف حریري، المؤسس الشریك والرئیس التنفیذي لسلّة: “نحن سعیدون بتواجد نستمر فیه بتعزیز نمو سلة عبر المنطقة. نعتقد بأن منصتنا سهلة الاستخدام والملائمة للأعمال، بالإضافة إلى دعم اللغة العربیة ونظام STV الاشتراكات المرن، یجعلنا مختلفین عن منافسینا. نحن واثقون بأننا سنتمكن من الاستحواذ على حصة أكبر من السوق بدعم والمستثمرین السابقین”.

بدوره، قال سلمان بت، المؤسس الشریك والمدیر التنفیذي للعملیات في سلة: “تقدم المنصة لعملائنا إدارة المخزون وأدوات للتسویق، بالإضافة إلى تقاریر مفصلة عن أداء متاجرهم وفواتیر آلیة للطلبات، ما یمكّن العملاء من بدء متاجرهم الإلكترونیة وإدارتها، وتنمیة مبیعاتها بدون أي رسوم. بالإضافة لذلك، بفضل العدید من شراكتنا مع مقدّمي المدفوعات والخدمات اللوجستیة، لا یحتاج ملّاك المتاجر الإلكترونیة الذین یستخدمون سلة إلى القلق من تحدیات دمج أنظمة المدفوعات والتوصیل إذ أننا نحل كل هذه الأمور نیابة عنهم.”

تمكن سلة الشركات الجديدة والموجودة مسبقاً من بدء وإدارة وتخصیص متاجرها الإلكترونیة بسهولة. بمجرد أن تطلق الشركات متاجرها الإلكترونیة، تقدّم سلة العدید من الإضافات وإمكانیات الدمج مع خدمات أخرى. تشمل هذه الخیارات حلول لإدارة المخزون، والتوصیل، والمدفوعات، وغیرها.

كانت سلة قد عززت حلول الدفع التي تقدمها بالتعاون مع منصة تابي التي بدورها وسعت أعمالها في السوق السعودي.

Source jawlah

