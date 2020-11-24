صور توثق مداهمة مواقع بيع وتخزين منتجات بترولية مخالفة بجدة

شاركت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة في ضبط ثمانية مواقع مخالفة لـتخزين المنتجات البترولية دون تراخيص نظامية، وذلك خلال حملة ميدانية مشتركة مع كل من وزارات «الطاقة والتجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» والشرطة والدفاع المدني.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس أحمد الشافعي أن قسم الأسواق التابع للبلدية شارك الفرق الميدانية للجهات المعنية في مداهمة المواقع المخالفة بنطاق الجنوب والتي تمثلت في «أحواش» غير نظامية استخدمت لتخزين المنتجات البترولية تمهيداً لبيعها، مشيراً إلى أنه جرى سحب 11 سيارة نقل وشاحنتين وناقلة منتجات بترولية.

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