«أبشر» لأصحاب الحسابات الموثقة: 4 خطوات تحل «المشكلات الطارئة»

أوضحت منصة أبشر، الإجراءات المطلوبة؛ لتجاوز المشكلات التي تعترض أصحاب الحسابات الموثقة.

جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل وردها من أحد المستفيدين، قال فيه: «ذهبت إلى الخدمة الذاتية لعدة مرات وتم التوثيق بنجاح، لكن حينما أدخل على حسابي من الجوال عبر التطبيق أو غيره تواجهني مشكلة بإفادتي بأن رقمي غير موثق رغم أني موثقة من الخدمة الذاتية».

وردَّت المنصة بأن المستفيد في تلك الحالة عليه أن يرسل إليها: «رقم الهوية ورقم الجوال المسجل لإفادته، وذلك بعد إرسال كلمة «دعم فني» أو اختيارها من القائمة في الرسائل الخاصة واختيار أيقونة «معلومة بطلب موظف» عبر المجيب الآلي.

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