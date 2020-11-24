السويد رئيسا لتنمية القصب وعضوية سيدتين للمرة الأولى

بحضور رئيس مركز القصب، سعد إبراهيم القاسم، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بشقراء، سلمان بن صالح الصميت، تم ترشيح فواز بن فائز السويد رئيسا للمجلس الجديد للجنة التنمية الاجتماعية بالقصب خلفا للدكتور عثمان بن عبدالعزيز المنيع. من جهته، هنأ الدكتور عثمان المنيع خلفه فواز السويد، متمنيا له ولزملائه في مجلس إدارة اللجنة الاجتماعية للتنمية بالقصب كل التوفيق والنجاح في خدمة وطنهم ومجتمعهم، ومؤكدًا دعمه الكامل اللجنة والمجلس.

وبين «المنيع»: «تسلمت لجنة التنمية الاجتماعية بالقصب وميزانيتها فقط 150 ألف ريال، وسلمتها وميزانيتها أكثر من 3 ملايين ريال مع كثافة الأنشطة لجميع أفراد المجتمع، وأبارك للمجلس الجديد برئاسة فواز السويد، وللزميلتين منيرة العتيق وموضي العصيمي، عضويتي اللجنة النسائية التطوعية، انضمامهما لمجلس الإدارة الجديد، بتوجيهات من الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، الداعم الأول لنا، الذي استقبل المجلس في فترته الأولى، وشكرهم على ما قدموه لمركز القصب وأهله، وحثهم على شمول الأنشطة جميع أفراد المجتمع، والعمل علي مبادرات جديدة، خاصة للمرأة والطفل، ووجهني بالاستمرار لفترة ثانية رئيسا للمجلس».

يذكر أن اللجنة نفذت العديد من الأنشطة لجميع أفراد المجتع، وأقامت أكثر من مهرجان سنوي للأسر المنتجة على شرف كل من: حرم الأمير خالد بن بندر، أمير منطقة الرياض سابقا، الأميرة مشاعل بنت محمد آل سعود، ثم على شرف حرم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، ثم على شرف الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود، والأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز.

وأقامت اللجنة مهرجان الشباب لأول مرة لثلاثة أيام بالتعاون مع وزارة الرياضة. وفي الختام، قدم الدكتور المنيع شكره وتقدير للحضور، بينما قدم سلمان الصميت درعا للدكتور المنيع، تعبيرا عن تقديرهم له وللمجلس بالفترتين السابقتين خلال إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالقصب.