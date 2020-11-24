

الرياض 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

دشن معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي ، وبحضور معالي مدير مركز المعلومات الوطني، الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت في مقر مديرية الأمن العام ، مشروع تطوير عددٍ من الخدمات التقنية للإدارة العامة للأدلة الجنائية .

ويهدف مشروع التطوير إلى رفع كفاءة العمل الأمني والإسهام في تسهيل و تسريع الإجراءات الأمنية التي ينفذها رجال الأمن أثناء مباشرة القضايا الجنائية ، بحيث يكون ذلك وفق خطة مرحلية يتم تنفيذها في مراحل متعددة.

ويأتي ذلك وفق مشروع التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجهات الأمنية في خدمة المواطن والمقيم.

// انتهى //

20:00ت م

0204





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير الأمن العام يدشن مشروع تطوير عددٍ من الخدمات التقنية للأدلة الجنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.