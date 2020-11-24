السعودية اليوم / إستوديو المسجد الحرام يسجل 80 درساً خلال جائحة كورونا



مكة المكرمة 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

نفذت الرئاسة العامة ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية أكثر من (250) درساً ومحاضرة، لأكثر من (15) مدرساً من أصحاب المعالي والفضيلة، تنوعت حسب الأحداث لمختلف الفئات، وتناولت موضوعات متعددة في العقيدة والفقه والسيرة وغيرها، بالإضافة إلى طرق الحد من انتشار فيروس

وبين مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام ماجد بن صالح السعيدي، أن التنسيق قائم ومستمر مع أصحاب الفضيلة لعقد الدروس والمحاضرات، حيث تم تسجيل (80) درساً في استوديو المسجد الحرام، وإقامة دورات علمية عن بعد مثل دورة: (إذكاء القرائح بأحكام الجوائح)، وإقامة عدد (4) محاضرات عن جائحة كورونا في العقيدة والنوازل الفقهية.

وأفاد السعيدي بأنه تم ببث أكثر من (20) درساً خلال شهر رمضان المبارك الماضي، وتفعيل البث الصوتي المباشر عن بعد لـ(60) درساً، كما تم توثيق أكثر من (120) درساً عن بعد لدروس المشايخ من خلال التوثيق المرئي، وتوثيق أكثر من (80) درساً عن بعد لدروس المشايخ من خلال التوثيق الصوتي، ورفع أكثر من (90) مادة من خلال منصة (الساوند كلاود).

وأشار إلى أنه تم تحرير قرابة (90) درساً، ونشر عدد من إمساكيات رمضان، وقرابة (30) تصميماً في فترة الجائحة تتعلق بشهر رمضان المبارك، وكذلك الزكاة وصيام الست من شوال والأشهر الحرم، وأيضاً بالأحاديث المتعلقة بالحج، وأكثر من (100) مقطع عن فوائد وعبر من دروس المسجد الحرام.

كما نشرت الإدارة أحاديث وفضائل وأحكام الصيام ومناسك الحج، وفعلت برنامج (إرشاد) من خلال الهاتف المجاني المخصص للإجابة عن الفتاوى والاستفسارات المتعلقة بجميع العبادات على مدار الساعة، ويضم البرنامج (30) من أصحاب الفضيلة والعلماء, وتم تخصيص رقمين مجانيين للإجابة عن المسائل الشرعية عن طريق الهاتف الثابت وهو: (8001222400) و (8001222100).

// انتهى //

19:13ت م

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مكة المكرمة 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واسنفذت الرئاسة العامة ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية أكثر من (250) درساً ومحاضرة، لأكثر من (15) مدرساً من أصحاب المعالي والفضيلة، تنوعت حسب الأحداث لمختلف الفئات، وتناولت موضوعات متعددة في العقيدة والفقه والسيرة وغيرها، بالإضافة إلى طرق الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والواجب الشرعي تجاه هذه الجائحة.وبين مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام ماجد بن صالح السعيدي، أن التنسيق قائم ومستمر مع أصحاب الفضيلة لعقد الدروس والمحاضرات، حيث تم تسجيل (80) درساً في استوديو المسجد الحرام، وإقامة دورات علمية عن بعد مثل دورة: (إذكاء القرائح بأحكام الجوائح)، وإقامة عدد (4) محاضرات عن جائحة كورونا في العقيدة والنوازل الفقهية.وأفاد السعيدي بأنه تم ببث أكثر من (20) درساً خلال شهر رمضان المبارك الماضي، وتفعيل البث الصوتي المباشر عن بعد لـ(60) درساً، كما تم توثيق أكثر من (120) درساً عن بعد لدروس المشايخ من خلال التوثيق المرئي، وتوثيق أكثر من (80) درساً عن بعد لدروس المشايخ من خلال التوثيق الصوتي، ورفع أكثر من (90) مادة من خلال منصة (الساوند كلاود).وأشار إلى أنه تم تحرير قرابة (90) درساً، ونشر عدد من إمساكيات رمضان، وقرابة (30) تصميماً في فترة الجائحة تتعلق بشهر رمضان المبارك، وكذلك الزكاة وصيام الست من شوال والأشهر الحرم، وأيضاً بالأحاديث المتعلقة بالحج، وأكثر من (100) مقطع عن فوائد وعبر من دروس المسجد الحرام.كما نشرت الإدارة أحاديث وفضائل وأحكام الصيام ومناسك الحج، وفعلت برنامج (إرشاد) من خلال الهاتف المجاني المخصص للإجابة عن الفتاوى والاستفسارات المتعلقة بجميع العبادات على مدار الساعة، ويضم البرنامج (30) من أصحاب الفضيلة والعلماء, وتم تخصيص رقمين مجانيين للإجابة عن المسائل الشرعية عن طريق الهاتف الثابت وهو: (8001222400) و (8001222100).// انتهى //19:13ت م0193

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