السعودية اليوم / انعقاد الاجتماع الـ19 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون



الرياض 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

عقد رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون اليوم، اجتماعهم الـ19 عبر الاتصال المرئي.

وناقش المجتمعون موضوعات العمل الخليجي المشترك في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس، من بينها متابعة خطة عمل لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، إضافةً إلى الربط الإلكتروني بين الأجهزة لتسهيل إجراءات النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في دولة عضو في المجلس، والإجراءات لتسجيل وسداد الاشتراكات، كما اطلعوا على نتائج دراسة تقييم النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، إضافة إلى إدارة الأزمات في ظل جائحة فايروس

مما يذكر أن المجلس الأعلى أقر في الدورة الـ25 التي عقدت في المنامة خلال شهر ديسمبر 2004م مظلة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو من دول المجلس، الذي يمثل خطوة مهمة في إطار الجهود الرامية إلى موائمة الأنظمة بين الدول الأعضاء وفرصة مواتيه للاستفادة من المزايا التي توفرها أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في كل دولة ، ويسهم في الاستقرار الطمأنينة الاجتماعية وتشجيع انتقال العمالة الوطنية بين الدول الأعضاء، وتقليل نسب الباحثين عن العمل في دول المجلس.

// انتهى //

18:15ت م

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الرياض 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واسعقد رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون اليوم، اجتماعهم الـ19 عبر الاتصال المرئي.وناقش المجتمعون موضوعات العمل الخليجي المشترك في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس، من بينها متابعة خطة عمل لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، إضافةً إلى الربط الإلكتروني بين الأجهزة لتسهيل إجراءات النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في دولة عضو في المجلس، والإجراءات لتسجيل وسداد الاشتراكات، كما اطلعوا على نتائج دراسة تقييم النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، إضافة إلى إدارة الأزمات في ظل جائحة فايروس كورونا (كوفيد – 19).مما يذكر أن المجلس الأعلى أقر في الدورة الـ25 التي عقدت في المنامة خلال شهر ديسمبر 2004م مظلة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو من دول المجلس، الذي يمثل خطوة مهمة في إطار الجهود الرامية إلى موائمة الأنظمة بين الدول الأعضاء وفرصة مواتيه للاستفادة من المزايا التي توفرها أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في كل دولة ، ويسهم في الاستقرار الطمأنينة الاجتماعية وتشجيع انتقال العمالة الوطنية بين الدول الأعضاء، وتقليل نسب الباحثين عن العمل في دول المجلس.// انتهى //18:15ت م0168

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