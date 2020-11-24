شكرا لقرائتكم ولي العهد يتلقى تهنئة رئيس الوزراء البريطاني بنجاح قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-24 ولي العهد يتلقى تهنئة رئيس الوزراء البريطاني بنجاح قمة العشرين في اتصال هاتفي بحثا خلاله العلاقات الثنائية متابعات الخليج 365 - واس تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم من دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون.

وقدم رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال التهنئة بنجاح قمة مجموعة العشرين وحسن تنظيم وقيادة المملكة لأعمال المجموعة هذا العام.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.



كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يتلقى تهنئة رئيس الوزراء البريطاني بنجاح قمة العشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.