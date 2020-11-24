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2020-11-24 النيابة العامة تذكر بمهام رجال الضبط الجنائي في تلقي البلاغات بغض النظر عن الاختصاص المكاني سواء مجهولة المصدر أو المعلومة متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت النيابة العامة أن رجال الضبط الجنائي، يقبلون – كل بحسب اختصاصه – البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم سواء كانت مشافهة أو كتابة معلومة المصدر أو مجهولته. وأضافت النيابة العامة أنه متى قُدم البلاغ لجهة ضبط غير مختصة مكاناً فعليها تسجيله وإحالته لجهة الضبط المختصة.



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