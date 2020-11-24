هل النجمة الهندية “بريانكا شوبرا” أصبحت بالفعل خادمة بالسعودية؟

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر غريب من نوعه، يفيد بأن النجمة الهندية “بريانكا شوبرا” تعمل كخادمة بمحافظة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية.بحسب “رأى اليوم”

الكثير من جمهور بريانكا حول العالم لم يصدقوا الخبر الذي تم ترديده، والذي أطلقه أحدهم ويبدو أنه يتمتع بخيال واسع.

وصحيفة “عكاظ” السعودية نشرت نفى لهذا الخبر قد تلقته من أعضاء بالجالية الهندية بالمملكة العربية السعودية.

ووصف أعضاء الجالية الهندية ما يتم تداوله أنه أمر غير منطقي، وبخاصةً أن النجمة “بريانكا شوبرا” مصنفة في الهند پأنها من الطبقة الثرية، كما ان لها شهرة عالمية حصلت عليها من مشاركتها في أعمال فنية هوليوودية.

ويذكر أن النجمة بريانكا شوبرا هي مغنية وممثلة هندية، فازت بمسابقة ملكة جمال العالم لعام 2000م.

وبعد ذلك أصبحت واحدة من فنانات بوليوود بل وجلست على عرش الأعلى أجراً، وبخاصةً بعد أن حصلت على الكثير من الجوائز من بينها جائزة الفيلم الوطني لأفضل ممثلة و جائزة فيلم “فير” في الخمس فئات.

أيضا هى واحدة من نجمات بوليوود التي شاركت في بطولة أفلام هوليوودية بأمريكا وحصلت على شهرة عالمية وليست في الهند فقط، ومن أفلامها : Bay watch ،Isn’t It Romantic

وأيضا هي تزوجت من أحد أعضاء فرقة ” الأخوة جوناس” المطرب الأمريكي نيك جوناس منذ حوالى عامين تقريباً، وعند إعلان الزواج أثارت الجدل بسبب فارق السن بينهما حيث تكبره بنحو 10 أعوام.