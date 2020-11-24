وزارة الصحة السعودية: ارتفاع أعداد الحالات الحرجة وصرف عقار كورنا…

في أحدث بيان لها اليوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من نوفمبر 2020، كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مؤكدة تعافي 445 حالة جديدة من المصابين بالوباء المستجد، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 343816 حالة، كما وصلت عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى 5877 حالة من بينها 765 حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وتحذر من الاستهانة بالإجراءات الوقائية

كما أشارت وزارة الصحة السعودية، إلى وصول عدد إجمالي المصابين بوباء كورونا في المملكة منذ انتشاره مطلع العام الجاري إلى 355489 حالة، توفي منهم 5796 حالة، واليوم بلغت أعداد الحالات الجديدة 231 حالة، حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ الرياض 46، جدة 18، مكة المكرمة 18، الدمام 14، ينبع 13، محذرة من الاستهانة من ارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

وتوفير العقار مجانًا

ومن ناحية أخرى، وخلال تصريحات صحفية، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الوقائية الدكتور عبدالله عسيري إن لقاح كورونا سيكون متوفرًا بالمجان لكل المواطنين والمقيمين في السعودية، مؤكدًا بأن المملكة ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على العقار من الخارج.