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قتل 14 شخصاً على الأقل وأصيب 45 آخرون، اليوم (الثلاثاء)، في انفجارين استهدفا إقليم باميان بوسط أفغانستان.
وبيّن قائد شرطة الإقليم زبرداست صفائي، أن المتفجرات كانت مخبأة على جانب طريق في سوق رئيسي في مدينة باميان.
وأضاف أن القتلى 12 مدنيًّا واثنان من رجال شرطة المرور، وفقاً لـ"رويترز".
من جهة أخرى تعهد المجتمع الدولي بتقديم المساعدة لأفغانستان في جنيف.
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 06:42 PM
المتفجرات أخفيت على جانب طريق في سوق رئيسيأفغانستان.. انفجاران يخلفان 14 قتيلاً و45 جريحاً وسط البلاد
قتل 14 شخصاً على الأقل وأصيب 45 آخرون، اليوم (الثلاثاء)، في انفجارين استهدفا إقليم باميان بوسط أفغانستان.
وبيّن قائد شرطة الإقليم زبرداست صفائي، أن المتفجرات كانت مخبأة على جانب طريق في سوق رئيسي في مدينة باميان.
وأضاف أن القتلى 12 مدنيًّا واثنان من رجال شرطة المرور، وفقاً لـ"رويترز".
من جهة أخرى تعهد المجتمع الدولي بتقديم المساعدة لأفغانستان في جنيف.
، أفغانستان.. انفجاران يخلفان 14 قتيلاً و45 جريحاً وسط البلاد ،
المصدر : الخليج 365
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