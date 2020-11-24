- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر فيه تعرض أحد المواطنين لحادثة نشل وسرقة من مستخدم دراجة نارية، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من تحديد هوية الجاني والقبض عليه ضمن (9) أشخاص (مواطنين اثنين، وسبعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، امتهنوا السرقة والنشل باستخدام الدراجات النارية من خلال الترصد للمارة ومرتادي الأسواق العامة ونشل المحافظ والحقائب.
وأضاف الرائد الكريديس أن ذلك جاء في عددٍ من الأحياء بمدينة الرياض، وقدرت المسروقات بحوالي (33,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 06:39 PM
مكونة من 9 أشخاص وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم للنيابة العامةشرطة الرياض تطيح بعصابة امتهنت السرقة والنشل باستخدام الدراجات النارية
صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر فيه تعرض أحد المواطنين لحادثة نشل وسرقة من مستخدم دراجة نارية، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من تحديد هوية الجاني والقبض عليه ضمن (9) أشخاص (مواطنين اثنين، وسبعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، امتهنوا السرقة والنشل باستخدام الدراجات النارية من خلال الترصد للمارة ومرتادي الأسواق العامة ونشل المحافظ والحقائب.
وأضاف الرائد الكريديس أن ذلك جاء في عددٍ من الأحياء بمدينة الرياض، وقدرت المسروقات بحوالي (33,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.
، شرطة الرياض تطيح بعصابة امتهنت السرقة والنشل باستخدام الدراجات النارية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض تطيح بعصابة امتهنت السرقة والنشل باستخدام الدراجات النارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.