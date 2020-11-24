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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنظيم المحاضرات للتوعية بخطر جماعة الإخوان المسلمين بمناطق المملكة، حيث تنطلق سلسلة من المحاضرات العلمية بمنطقة المدينة المنورة ينظمها فرع الوزارة ممثلاً بوحدة التوعية العلمية والفكرية، خلال شهر ربيع الثاني الجاري.
ويلقي المحاضرات عدد من الدعاة في جوامع ومساجد المدينة بعد صلاتي المغرب والعشاء.. حيث تلقى اليوم محاضرتان الأولى بعنوان: (خطر جماعة الإخوان على الأمة)، بمسجد أحمد بن حنبل بعد صلاة المغرب، والثانية بعنوان: (أساليب جماعة الإخوان في إفساد المجتمع) بمسجد الرانوناء الكبير بعد صلاة العشاء.
وفي اليوم الحادي عشر من الشهر الجاري تلقى محاضرة بعنوان: (جماعة الإخوان.. صفتهم والتحذير منهم) بجامع سيد الشهداء بعد المغرب، كما تلقى محاضرة عن بعد بعنوان: (خطر جماعة الإخوان على الأمة) بعد المغرب، وفي الخامس عشر منه تلقى محاضرة عن بعد بعنوان: (التحذير من الجماعات والأحزاب) بعد المغرب، وتختتم المحاضرات في اليوم السادس عشر حيث تلقى محاضرة بعنوان: (التحذير من الجماعات الإرهابية "الإخوان نموذجاً") بجامع الخندق بعد صلاة المغرب.
وتأتي هذه المحاضرات بتوجيهات الوزير آل الشيخ ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية والتوعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ لتوعية الناس وتحذيرهم من خطر الجماعات المنحرفة والإرهابية، والأفكار الضالة والغلو والتشدد، تأكيداً على رسالة الوزارة وأهدافها العامة.
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 06:25 PM
ضمن برامج الوزارة لفضح الجماعات الإرهابية.. وبمتابعة الوزير "آل الشيخ""الإسلامية" تطلق سلسلة محاضرات للتحذير من خطر "الإخوان" على المجتمع
تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنظيم المحاضرات للتوعية بخطر جماعة الإخوان المسلمين بمناطق المملكة، حيث تنطلق سلسلة من المحاضرات العلمية بمنطقة المدينة المنورة ينظمها فرع الوزارة ممثلاً بوحدة التوعية العلمية والفكرية، خلال شهر ربيع الثاني الجاري.
ويلقي المحاضرات عدد من الدعاة في جوامع ومساجد المدينة بعد صلاتي المغرب والعشاء.. حيث تلقى اليوم محاضرتان الأولى بعنوان: (خطر جماعة الإخوان على الأمة)، بمسجد أحمد بن حنبل بعد صلاة المغرب، والثانية بعنوان: (أساليب جماعة الإخوان في إفساد المجتمع) بمسجد الرانوناء الكبير بعد صلاة العشاء.
وفي اليوم الحادي عشر من الشهر الجاري تلقى محاضرة بعنوان: (جماعة الإخوان.. صفتهم والتحذير منهم) بجامع سيد الشهداء بعد المغرب، كما تلقى محاضرة عن بعد بعنوان: (خطر جماعة الإخوان على الأمة) بعد المغرب، وفي الخامس عشر منه تلقى محاضرة عن بعد بعنوان: (التحذير من الجماعات والأحزاب) بعد المغرب، وتختتم المحاضرات في اليوم السادس عشر حيث تلقى محاضرة بعنوان: (التحذير من الجماعات الإرهابية "الإخوان نموذجاً") بجامع الخندق بعد صلاة المغرب.
وتأتي هذه المحاضرات بتوجيهات الوزير آل الشيخ ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية والتوعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ لتوعية الناس وتحذيرهم من خطر الجماعات المنحرفة والإرهابية، والأفكار الضالة والغلو والتشدد، تأكيداً على رسالة الوزارة وأهدافها العامة.
، "الإسلامية" تطلق سلسلة محاضرات للتحذير من خطر "الإخوان" على المجتمع ،
المصدر : الخليج 365
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