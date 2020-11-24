، رالي حائل الدولي يحدد هوية بطل العالم للراليات في ديسمبر المقبل ،

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تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة العالم للراليات بتنظيم رالي حائل للجولتين الرابعة والخامسة من العاشر حتى السادس عشر من ديسمبر المقبل، بعد عودة رالي حائل الدولي إلى كأس العالم للراليات الصحراوية الذي كان ضمن جولات البطولة قبل أكثر من 10 سنوات.
وتشمل الأيام الستة للبطولة (باجا) المنافسة اليومية لقطع 300 كلم يوميًّا وسط بيئة صحراوية متنوعة التضاريس.
وأوضح مدير الرالي زياد جاموس أن تنظيم سباقين متعاقبين للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم "باجا" حائل 1 و"باجا" حائل 2، يُعد تميزًا فنيًّا نظرًا لتوفر البيئة الطبيعية الجاذبة والإمكانات والقدرات التنظيمية العالية التي توفرها الجهات المعنية لإنجاح مثل هذه البطولات العالمية في راليات السيارات وما تحظى به من متابعات محلية وإقليمية وعالمية، مبينًا أن نتائج "باجا _ حائل 1" و"باجا _ حائل 2" ستحددان هوية بطل العالم 2020 في الراليات الصحراوية للمرة الأولى في تاريخ المملكة والمنطقة العربية.
يذكر أن اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي 2020 برئاسة عبدالعزيز السيف، تواصل اجتماعاتها التنسيقية مع اللجان الفرعية ومسؤولي الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والجهات ذات العلاقة بمنطقة حائل، وذلك للتحضير والتنظيم للرالي.
رالي حائل الدولي يحدد هوية بطل العالم للراليات في ديسمبر المقبلوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-24
تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة العالم للراليات بتنظيم رالي حائل للجولتين الرابعة والخامسة من العاشر حتى السادس عشر من ديسمبر المقبل، بعد عودة رالي حائل الدولي إلى كأس العالم للراليات الصحراوية الذي كان ضمن جولات البطولة قبل أكثر من 10 سنوات.
وتشمل الأيام الستة للبطولة (باجا) المنافسة اليومية لقطع 300 كلم يوميًّا وسط بيئة صحراوية متنوعة التضاريس.
وأوضح مدير الرالي زياد جاموس أن تنظيم سباقين متعاقبين للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم "باجا" حائل 1 و"باجا" حائل 2، يُعد تميزًا فنيًّا نظرًا لتوفر البيئة الطبيعية الجاذبة والإمكانات والقدرات التنظيمية العالية التي توفرها الجهات المعنية لإنجاح مثل هذه البطولات العالمية في راليات السيارات وما تحظى به من متابعات محلية وإقليمية وعالمية، مبينًا أن نتائج "باجا _ حائل 1" و"باجا _ حائل 2" ستحددان هوية بطل العالم 2020 في الراليات الصحراوية للمرة الأولى في تاريخ المملكة والمنطقة العربية.
يذكر أن اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي 2020 برئاسة عبدالعزيز السيف، تواصل اجتماعاتها التنسيقية مع اللجان الفرعية ومسؤولي الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والجهات ذات العلاقة بمنطقة حائل، وذلك للتحضير والتنظيم للرالي.
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
05:06 PM
"جاموس": تنظيم سباقين متعاقبين للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم
تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة العالم للراليات بتنظيم رالي حائل للجولتين الرابعة والخامسة من العاشر حتى السادس عشر من ديسمبر المقبل، بعد عودة رالي حائل الدولي إلى كأس العالم للراليات الصحراوية الذي كان ضمن جولات البطولة قبل أكثر من 10 سنوات.
وتشمل الأيام الستة للبطولة (باجا) المنافسة اليومية لقطع 300 كلم يوميًّا وسط بيئة صحراوية متنوعة التضاريس.
وأوضح مدير الرالي زياد جاموس أن تنظيم سباقين متعاقبين للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم "باجا" حائل 1 و"باجا" حائل 2، يُعد تميزًا فنيًّا نظرًا لتوفر البيئة الطبيعية الجاذبة والإمكانات والقدرات التنظيمية العالية التي توفرها الجهات المعنية لإنجاح مثل هذه البطولات العالمية في راليات السيارات وما تحظى به من متابعات محلية وإقليمية وعالمية، مبينًا أن نتائج "باجا _ حائل 1" و"باجا _ حائل 2" ستحددان هوية بطل العالم 2020 في الراليات الصحراوية للمرة الأولى في تاريخ المملكة والمنطقة العربية.
يذكر أن اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي 2020 برئاسة عبدالعزيز السيف، تواصل اجتماعاتها التنسيقية مع اللجان الفرعية ومسؤولي الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والجهات ذات العلاقة بمنطقة حائل، وذلك للتحضير والتنظيم للرالي.
، رالي حائل الدولي يحدد هوية بطل العالم للراليات في ديسمبر المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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