شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم : "مدرستي" من الخيارات الإستراتيجية للوزارة والان نبدء بالتفاصيل

تفقّد وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ سير العمل في مشروع منصة "مدرستي"، خلال زيارته لمركز التحكّم والدعم الفني في شركة تطوير للخدمات التعليمية.

وأكد خلال اللقاء على دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للتعليم، وحرصهما على توفير جميع الإمكانات لتطوير واستمرار العملية التعليمية عن بُعد، مشيراً إلى أن منصة "مدرستي" من الخيارات الإستراتيجية لعمل الوزارة في هذه المرحلة، مشيداً معاليه بجهود الكفاءات والكوادر الوطنية التي تعمل على هذا المشروع في شركة تطوير للخدمات التعليمية بالتنسيق والتكامل مع فريق العمل في وزارة التعليم، متطلعاً إلى استمرار التطوير في منصة مدرستي والاستفادة من جميع إمكاناتها لتيسير الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات.

وفي ختام الزيارة كرّم وزير التعليم فريق العمل في شركة تطوير للخدمات التعليمية؛ الذي عمل بالتكامل مع فريق الوزارة على تنفيذ وتطوير مشروع منصة "مدرستي".

من جانب آخر، قدّم الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية د.منصور بن سلمه شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم على حرصه الدائم على دعم المبادرات والمشاريع ذات الأثر المباشر في تطوير ودعم التعليم، وتكريم الكوادر الوطنية من العاملين في بناء منصة "مدرستي" التي أصبحت معلماً من معالم تطوير التعليم في وطننا الغالي، مؤكداً أن ظروف تطوير وتنفيذ المنصة تمثل حدثاً استثنائياً على مستوى العالم في ظل ضيق الوقت وكثافة استخدام المنصة في فترة زمنية محددة.

وأضاف د.ابن سلمه أن هذا التكريم يأتي انطلاقاً من اهتمام قيادتنا الرشيدة بالعاملين على المنجزات الوطنية من أبناء وبنات الوطن، ويمثل رسالة فخر بكفاءات سعودية شابة عملت ليل نهار على نجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها على مستوى العالم، واستمدت طاقتها من حب الوطن وقيادته.