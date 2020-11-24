شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الملك فهد تقدم هدايا للأطفال المرضى والان نبدء بالتفاصيل

تزامناً مع اليوم العالمي للطفل، قامت مكتبة الملك فهد الوطنية بتقديم هدايا للأطفال المنومين في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض. جاءت المبادرة بالتعاون مع جمعية سند الخيرية والمتخصصة بدعم الأطفال المرضى بالسرطان . وقد تضمنت هدايا المكتبة مجموعة من القصص الموجهة للأطفال وكراسات وأقلام تلوين والعاب تعليمية منوعة وهدايا أخرى. تأتي مبادرة المكتبة ضمن مشاركتها السنوية في فعاليات اليوم العالمي للطفل والذي يوافق العشرين من شهر نوفمبر من كل عام .

كانت هذه تفاصيل خبر مكتبة الملك فهد تقدم هدايا للأطفال المرضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.