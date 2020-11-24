شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر :الحوثي يستغل القضية الفلسطينية لتجنيد اليمنيين والان نبدء بالتفاصيل

قال محمد آل جابر سفير المملكة باليمن أن الميليشيا الحوثية الموالية للنظام الإيراني في اليمن القضية الفلسطينية وتزعم دفاعها عنها ومقاومة إسرائيل للتضليل إعلامياً، لتتمكن من تجنيد اليمنيين لقتل اليمنيين وتهجيرهم وتفجير منازلهم ونهب أموال البنك المركزي والمساعدات الإنسانية والاعتداء على الجار العربي المسلم.

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