شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: السوق السعودي واعد و زاخر بالفرص والان نبدء بالتفاصيل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، عبر الاتصال المرئي في مدينة الخبر اليوم (الثلاثاء) الحفل الختامي لمسرعة النقل والتخزين والتجارة الرقمية، التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".

وأكد سموه في مستهل كلمته بهذه المناسبة، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- لم تدخر جهداً في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقدمت الدعم اللازم لمبادرات ريادة الأعمال، مشيراً أن السوق السعودي واعد وزاخر بالفرص، والمستقبل بمشيئة الله للمبادرين والرياديين، مباركاً سموه للمشروعات المتخرجة، معتبراً هذه المشروعات طاقات التغيير، مؤكداً أن المستقبل المشرق أمامهم، موصياً إياهم بالمثابرة والجد ومواصلة العمل، متمنياً لهم النجاح والتوفيق.

وشهد الحفل إعلان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد المشاريع المؤهلة للانضمام لمسرعة النقل والتخزين والتجارة الرقمية التي تقدم منح للمشاركين قدرها 50 ألف ريال.

وكان المشاركون انتظموا في برامجًا مكثفة لتسريع نمو وتوسع الشركات الريادية والناشئة في قطاع النقل والتخزين والتجارة الرقمية على مدى 12 أسبوعًا تم خلالها عرض المشاريع على لجنة تحكيم ليتم ترشيح المشاريع المؤهلة للانضمام في المسرعة.

وتهدف مسرعة النقل والتخزين والتجارة الرقمية إلى إيجاد فرص استثمارية للمنشآت الناشئة العاملة في قطاع النقل والتخزين والتجارة الرقمية، ودعم المنشآت الناشئة ذات الإمكانيات العالية للنجاح في هذا القطاع، إضافة لدعم وتعزيز الجهود التي تساعد على تنمية التجارة الرقمية والخدمات المساندة لها.

الجدير بالذكر أن "منشآت" تعمل على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لخلق بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين.