شكرا لقرائتكم خبر عن «الإيسيسكو» تدعم 30 متحفاً تضرروا من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، برنامجها لدعم ثلاثين متحفا من المتاحف المتضررة جراء الإغلاق الناتج عن جائحة كوفيد 19، تجسيدا لإرادة الإيسيسكو الجدية في دعم المتاحف في العالم الإسلامي.

ونشرت المنظمة على موقعها الإلكتروني استمارة تتضمن المعلومات والتفاصيل المطلوب تقديمها من قبل إدارات المتاحف الراغبة في الدخول ضمن البرنامج،

وترسل الملفات عبر البريد، على العنوان الآتي: شارع الجيش الملكي، حي الرياض، ص.ب. 2275، ر.ب. 10104، الرباط، المملكة المغربية، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected] / [email protected]، مع ضرورة التوصل بالملفات عبر اللجان الوطنية للإيسيسكو في الدول الاعضاء.

وكان الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، قد أعلن عن تخصيص منظمة الإيسيسكو مبلغ مليون دولار أمريكي لترميم المقتنيات المتحفية لفائدة 30 من المتاحف المتضررة من مختلف الأزمات في دول العالم الإسلامي، وذلك خلال الاحتفال بأسبوع المتاحف (26 سبتمبر – 2 أكتوبر) وبيوم التراث في العالم الإسلامي (25 سبتمبر).

ودعا دول العالم والمؤسسات الحكومية وجهات الاختصاص التي تُعنى بشؤون التراث إلى مواصلة دورها، خلال أزمة كوفيد-19 وبعدها، وأخذ التدابير اللازمة لإعادة فتح المؤسسات المتحفية وتوعية الشعوب بأهمية الحفاظ عليها.

ويمكنكم تحميل استمارة الترشيح لبرنامج دعم الإيسيسكو للمتاحف عبر الرابط التالي:

http://www.icesco.org/wp-content/uploads/2019/12/Icesco.pdf