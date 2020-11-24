شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: إزالة 5 ألغام بحرية زرعتها مليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضحت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» عن إزالة وتدمير 5 ألغام بحرية زرعتها المليشيا الحوثية جنوب البحر الأحمر. وأشار التحالف إلى أن الألغام البحرية المكتشفة إيرانية الصنع من نوع «صدف»، وبأنه تم إزالة وتدمير ما مجموعه 163 لغماً بحرياً عشوائياً نشرتها المليشيا الحوثية، مضيفاً أن الأعمال العدائية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بدعم من إيران تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.



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