شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: ضبط مبيدات حشرية ممنوعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضبط مأمورو ضبط المبيدات، بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمنطقة مكة المكرمة بالشراكة والتعاون مع هيئة الغذاء والدواء بجدة، كميات من المبيدات الزراعية غير المصرح بتداولها، بالإضافة إلى مبيدات غير مسجلة، ومحلات غير مرخص لها ببيع المبيدات، وعلى الفور تم تحريز المضبوطات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، وغير المصرح بها، والبذور مجهولة المصدر.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي إن هناك حملات رقابية على أسواق ومحلات بيع المبيدات لضبط المخالفين، والمبيدات غير المصرح بها، مشيرا إلى أن مأموري ضبط مخالفات المبيدات يجرون جولات تفتيشية بشكل دوري، وذلك للكشف على المبيدات والبذور الزراعية، مناشدا المزراعين بإبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات، سواء في المحلات أو الأسواق، لمساعدة الجهات المنفذة في القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.