شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تدين الهجوم الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أدانت السودان بشدة الاعتداء الإرهابي الذي قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية، أمس واستهدفت به محطة لتوزيع الوقود في مدينة جدة.
وأعربت الخارجية السودانية في بيان اليوم، عن شجبها التام لهذا العمل الإجرامي الذي يعد دليلا على سعي مليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت شجبها للاعتداءات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية، والاستمرار في اتباع نهج العنف، مناشدة المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لتسوية النزاع في اليمن.
وعبرت السودان عن ثقتها في قدرة المملكة على حماية منشآتها الحيوية والاقتصادية وتصديها بحزم للجماعات الإرهابية، مؤكدة تضامنها التام مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.
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