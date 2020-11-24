، رئيس جامعة شقراء يلتقي أعضاء جمعية التنمية والتطوير بالمحافظة ،

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استقبل رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، أعضاء جمعية التنمية والتطوير بمحافظة شقراء، يتقدمهم المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، في مبنى إدارة الجامعة بالمدينة الجامعية بشقراء.
وأكد الشيخ عبدالله المنيع حرص الجمعية على التعاون مع الجامعة في برامجها التعليمية والمجتمعية لكي تؤدي دورها على الوجه المأمول منها، مبدياً سعادته بما شاهد من مبان ومنشآت تبين مدى الدعم اللامحدود من الدولة للجامعة.
بعد ذلك، تحدث الدكتور إبراهيم أبوعباة مشيراً إلى أن الهدف من الزيارة هو التهنئة لرئيس الجامعة، وإبداء الرغبة في تعاون الجمعية وأهالي المحافظة مع الجامعة، تعاونا مثمرا يهيئ للمجتمع وإفراده كل ما يحتاج من مقومات النجاح والإبداع.
ثم تطرق المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الهدلق، لأهم الخدمات التي يمكن أن تقدمها الجمعية للجامعة، مؤكداً رغبة الجمعية في توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة لتتمكن الجمعية من التعاون في تنفيذ برامج ومناشط تسهم في تنمية المجتمع المحلي.
من جانبه، أكد رئيس جامعة شقراء، حرصه على التعاون المثمر مع جميع المجتمعات المحلية في كل المحافظات، لتنميتها وتطوير الخدمات التعليمية وتقديم البرامج التدريببة.
وأشار الدكتور "السيف" إلى أن الجامعة تسعى جاهدة للتواصل مع كل فئات المجتمع ومد جسور التعاون والتواصل مع الجميع؛ تحقيقاً لدورها الريادي في التنمية والتطوير لمحافظات المنطقة على حد سواء.
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 05:46 PM
"السيف": نسعى لتنمية المجتمعات المحلية وتطويرهارئيس جامعة شقراء يلتقي أعضاء جمعية التنمية والتطوير بالمحافظة
استقبل رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، أعضاء جمعية التنمية والتطوير بمحافظة شقراء، يتقدمهم المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، في مبنى إدارة الجامعة بالمدينة الجامعية بشقراء.
وأكد الشيخ عبدالله المنيع حرص الجمعية على التعاون مع الجامعة في برامجها التعليمية والمجتمعية لكي تؤدي دورها على الوجه المأمول منها، مبدياً سعادته بما شاهد من مبان ومنشآت تبين مدى الدعم اللامحدود من الدولة للجامعة.
بعد ذلك، تحدث الدكتور إبراهيم أبوعباة مشيراً إلى أن الهدف من الزيارة هو التهنئة لرئيس الجامعة، وإبداء الرغبة في تعاون الجمعية وأهالي المحافظة مع الجامعة، تعاونا مثمرا يهيئ للمجتمع وإفراده كل ما يحتاج من مقومات النجاح والإبداع.
ثم تطرق المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الهدلق، لأهم الخدمات التي يمكن أن تقدمها الجمعية للجامعة، مؤكداً رغبة الجمعية في توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة لتتمكن الجمعية من التعاون في تنفيذ برامج ومناشط تسهم في تنمية المجتمع المحلي.
من جانبه، أكد رئيس جامعة شقراء، حرصه على التعاون المثمر مع جميع المجتمعات المحلية في كل المحافظات، لتنميتها وتطوير الخدمات التعليمية وتقديم البرامج التدريببة.
وأشار الدكتور "السيف" إلى أن الجامعة تسعى جاهدة للتواصل مع كل فئات المجتمع ومد جسور التعاون والتواصل مع الجميع؛ تحقيقاً لدورها الريادي في التنمية والتطوير لمحافظات المنطقة على حد سواء.
، رئيس جامعة شقراء يلتقي أعضاء جمعية التنمية والتطوير بالمحافظة ،
المصدر : الخليج 365
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