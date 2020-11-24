- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعربت الحكومة القمرية، اليوم، عن إدانتها بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال محافظة جدة.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة في بيان لها: تدين الحكومة القمرية الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي على محطة بترولية شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مما تسبب باندلاع حريق.
وأكدت تضامنها الكامل مع حكومة المملكة حيال الإجراءات التي تتخذها لحمايتها وممتلكاتها.
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة بذل قصارى الجهد والمساعي للوقف الفوري لهذه الخروقات التي تتنافى وتتناقض مع المعاهدات الدولية في الأمن والسلام.
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 05:22 PM
طالبت المجتمع الدولي بالتدخل للوقف الفوري لهذه الخروقاتجمهورية القمر تدين استهداف الحوثي لمحطة توزيع الوقود في جدة
أعربت الحكومة القمرية، اليوم، عن إدانتها بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال محافظة جدة.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة في بيان لها: تدين الحكومة القمرية الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي على محطة بترولية شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مما تسبب باندلاع حريق.
وأكدت تضامنها الكامل مع حكومة المملكة حيال الإجراءات التي تتخذها لحمايتها وممتلكاتها.
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة بذل قصارى الجهد والمساعي للوقف الفوري لهذه الخروقات التي تتنافى وتتناقض مع المعاهدات الدولية في الأمن والسلام.
، جمهورية القمر تدين استهداف الحوثي لمحطة توزيع الوقود في جدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جمهورية القمر تدين استهداف الحوثي لمحطة توزيع الوقود في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.