، غدًا.. اجتماع عربي لمتابعة تطبيق الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة ،

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تعقد لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية غدًا اجتماعها الرابع عـشر الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "إدارة الطاقة بالقطاع الاقتصادي" عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة خبراء الطاقة المتجددة في الدول العربية، والمنظمات العربية المتخصصة وأهمّها الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة، والمركز الإقليمي للطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة، والإسكوا.
وأفاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي في تصريح له اليوم، بأن الاجتماع سيناقش عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها آلية متابعة تطبيق الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وتحويل النفايات إلى طاقة، والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى إمكانيات التعاون مع التكتلات والمنظمات الإقليمية والدولية.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات العاملة في مجال الطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة.
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 05:02 PM
بمشاركة خبراء الطاقة المتجددة والمنظمات المتخصصةغدًا.. اجتماع عربي لمتابعة تطبيق الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة
تعقد لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية غدًا اجتماعها الرابع عـشر الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "إدارة الطاقة بالقطاع الاقتصادي" عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة خبراء الطاقة المتجددة في الدول العربية، والمنظمات العربية المتخصصة وأهمّها الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة، والمركز الإقليمي للطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة، والإسكوا.
وأفاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي في تصريح له اليوم، بأن الاجتماع سيناقش عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها آلية متابعة تطبيق الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وتحويل النفايات إلى طاقة، والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى إمكانيات التعاون مع التكتلات والمنظمات الإقليمية والدولية.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات العاملة في مجال الطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة.
، غدًا.. اجتماع عربي لمتابعة تطبيق الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة ،
المصدر : الخليج 365
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