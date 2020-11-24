شكرا لمتابعة خبر عن عبدالرحمن بن مساعد يرد على دعوة " آل الشيخ" بتقديم أمسية شعرية في بداية العام الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، موافقته على دعوة المستشار تركي آل الشيخ ورئيس الهيئة العامة للترفيه،بتقديم أمسية شعرية في بداية العام الجديد2021. أعلن رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، موافقته على دعوة المستشار تركي آل الشيخ ورئيس الهيئة العامة للترفيه،بتقديم أمسية شعرية في بداية العام الجديد2021. وقال آل الشيخ: "سمو الأمير أهل الرياض ونحن منسوبين الترفية طمعانين في أمسية شعرية في ٢٠٢١ ونريد موافقتك حتي نبدء نستعد لمثل هذا الحدث الكبير"، وعلق الأمير عبدالرحمن بن مساعد قائلا: "‏أبرك ساعة يشرفني طال عمرك وشكرًا جزيلًا لتقدير معاليكم وكرمكم غير آل مستغرب".

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